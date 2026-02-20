Krebstherapie im Fokus

Die Bayer AG verklagt Johnson & Johnson (J&J) und deren Sparte Janssen Biotech wegen mutmaßlich irreführender Werbung zu einer Prostatakrebstherapie.

Die betreffende Werbung habe das J&J-Mittel Erleada als der Bayer-Therapie Nubeqa überlegen dargestellt, doch basiere dies auf einer mangelhaften Datenlage, hieß es.

Anfang des Monats hatte J&J mitgeteilt, dass Erleada in einer Studie das Sterberisiko von Patienten mit metastasiertem, kastrationssensitivem Prostatakrebs im Vergleich zu Nubeqa ohne gleichzeitige Anwendung des Chemotherapeutikums Docetaxel um 51 Prozent senke.

Bayer erklärte, die Behauptungen basierten auf "wissenschaftlich fehlerhaften Daten und werden nicht durch eine echte direkte klinische Vergleichsstudie gestützt."

Das deutsche Unternehmen teilte weiter mit, J&J habe entscheidende prognostische und Ausgangsmerkmale, wie etwa Begleiterkrankungen außerhalb des Krebses, nicht ausreichend erfasst und dass die Patientengruppe, die in der Analyse Erleada erhielt, fünfmal so groß gewesen sei wie die Gruppe, die Nubeqa einnahm.

J&J reagierte zunächst nicht auf die Bitte um eine Stellungnahme.

Die Bayer-Aktie verliert im nachbörslichen Handel auf Tradegate zeitweise 0,33 Prozent gegenüber ihrem XETRA-Schluss und notiert bei 42,66 Euro, während sich Papiere von Johnson & Johnson an der NYSE zeitweise um 1,16 Prozent höhber bei 245,30 US-Dollar zeigen.

Von Nicholas G. Miller

DOW JONES