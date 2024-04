Kreditbanken steigern Kreditbestand 2023 um 8 Prozent

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die auf Finanzierungen spezialisierten Kreditbanken in Deutschland haben ihren konsolidierten Kreditbestand vergangenes Jahr um 8,0 Prozent auf 195,5 Milliarden Euro ausgebaut. Das gab der Bankenfachverband bekannt, in dem die Kreditbanken organisiert sind. Das Bestandswachstum zeige sich sowohl in den Hauptgeschäftsfeldern Konsum- und Investitionsfinanzierung, zu denen auch die Finanzierung von Kraftfahrzeugen zähle, als auch in der Einkaufsfinanzierung und dem Forderungsankauf. Ihr gesamtes Kreditneugeschäft belief sich laut dem Verband 2023 auf 127,3 Milliarden Euro, was einem Rückgang um 0,5 Prozent entspreche.

"Angesichts der herausfordernden wirtschaftlichen Lage und des gedrückten Konsumklimas ist das ein zufriedenstellendes Ergebnis", sagte der Vorstandsvorsitzende des Bankenfachverbandes, Christian Ruben. Das Neugeschäft habe sich in den einzelnen Geschäftsbereichen unterschiedlich entwickelt. Ihre Investitionsfinanzierungen für Unternehmen bauten die Kreditbanken demnach 2023 um 7,3 Prozent auf 11,0 Milliarden Euro aus. Im Bereich Konsumfinanzierung für Verbraucher lag ihr Neugeschäft hingegen bei 52,7 Milliarden Euro und damit 7,3 Prozent unter Vorjahr. Zurückgegangen seien darunter insbesondere Barkredite zur freien Verwendung, während private Kfz-Finanzierungen relativ stabil geblieben seien.

2023 vergaben die Kreditbanken laut den Angaben Kfz-Kredite im Wert von 23,3 Milliarden Euro an private und gewerbliche Kunden - ein Plus von 1,9 Prozent zum Vorjahr. Gewachsen seien mit plus 12,3 Prozent insbesondere gewerbliche Kfz-Kredite. Private Kfz-Kredite gingen laut den Angaben dagegen um 1,1 Prozent zurück. Insgesamt finanzierten die Kreditbanken demnach 2023 rund 1,6 Millionen Kraftfahrzeuge, darunter 1,1 Millionen per Kredit und 0,5 Millionen per Leasing. Während der Anteil kreditfinanzierter Kfz um 1,8 Prozent rückläufig war, gewann der Leasing-Anteil um 4,4 Prozent. "Zur Anschaffung von Elektro-Fahrzeugen nutzen Unternehmen und Verbraucher verstärkt Leasing", erläuterte Ruben.