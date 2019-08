ING verdient trotz höherer Kosten etwas mehr - Hohes Kreditwachstum

Grund dafür war unter anderem das starke Wachstum im Kreditgeschäft. Der Gewinn sei um knapp ein Prozent auf 1,44 Milliarden Euro gestiegen, teilte die im EURO STOXX 50 notierte Bank am Donnerstag in Amsterdam mit. Damit übertraf die ING Group die Erwartungen der Experten deutlich. Die ING hatte im vergangenen Jahr für die Beilegung eines Geldwäsche-Verfahrens 775 Millionen Euro bezahlt und investiert seitdem viel Geld, um so einen Skandal zu verhindern.

AMSTERDAM (dpa-AFX)

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com