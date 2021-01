Kreditkarten-Riese Visa muss in Corona-Krise Abstriche machen

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

Heute im Fokus

Wall Street legt letztlich zu -- DAX schließt fester -- Daimler rechnet mit 'positivem' 2021 - 2020 überraschend erfolgreich -- Qualtrics mit furiosem Börsenstart -- Tesla, Apple, Facebook im Fokus

GM will ab 2035 keine Neuwagen mit Verbrennungsmotor mehr anbieten. Elektroauto-Entwickler Faraday Future geht an die Börse. Hype um Gamestop und Co. MasterCard mit deutlichem Gewinnrückgang. thyssen-Investoren machen Druck. American Airlines mit hohem Quartalsverlust. Norwegischer Staatsfonds macht rund 100 Milliarden Euro Gewinn 2020. EU-Kommission leitet Kartellverfahren gegen Mondelez ein. Allianz bekommt erste Vermögensverwaltungs-Lizenz in China.