QBE-Aktie weit im Plus: Swiss Re kauft in Australien zu
Der Rückversicherer Swiss Re will das Kreditversicherungsgeschäft der QBE Insurance Group in Australien übernehmen.
Werte in diesem Artikel
Der Zukauf von QBE Insurance Group soll den hauseigenen Direktversicherer für die Industrie stärken, wie der Schweizer Rückversicherer in der Nacht zum Freitag in Zürich mitteilte. Beide Seiten hätten eine entsprechende Vereinbarung unterzeichnet. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt.
Mit der Akquisition will die Swiss Re ihr Geschäft in der Kredit- und Kautionsversicherung vor allem in Australien, Neuseeland und dem Vereinigten Königreich ausbauen. Das zu übernehmende Geschäft soll jährliche Einnahmen von etwa 200 Millionen US-Dollar bringen. Der Abschluss des Deals wird in den kommenden Monaten erwartet.
Die QBE-Aktie beendete den Handel in Sydney am Freitag 7,08 Prozent höher bei 21,48 AUD.
/stw/mis
ZÜRICH/SYDNEY (dpa-AFX)
Ausgewählte Hebelprodukte auf QBE Insurance Group
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf QBE Insurance Group
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere QBE Insurance Group News
Bildquellen: Swiss Re