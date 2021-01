Kreise: Alimentation Couche-Tard erwägt Übernahme von Carrefour

NEW YORK (dpa-AFX) - Der kanadische Einzelhändler Alimentation Couche-Tard (Alimentation Couche-Tard B) erwägt Kreisen zufolge die Übernahme des europäischen Branchenkollegen Carrefour. Die Kanadier seien bei den Franzosen diesbezüglich bereits vorstellig geworden, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstagabend. Es sei aber nicht sicher, ob es auch zu einer Transaktion komme. Carrefour wird derzeit an der Börse mit knapp 13 Milliarden Euro bewertet.

Anleger in Toronto zeigten sich nicht begeistert. Die Aktien von Couche-Tard weiteten nach Bekanntwerden der Neuigkeiten ihre Verluste aus und gingen mit einem Abschlag von mehr als zweieinhalb Prozent auf dem tiefsten Stand des Tages aus dem Handel./he