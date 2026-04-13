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Kreise: Amazon vor Übernahme von Satellitenbetreiber Globalstar

14.04.26 09:27 Uhr
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SEATTLE/COVINGTON (dpa-AFX) - Der Online-Händler und Internetkonzern Amazon steht Insidern zufolge vor der Übernahme des Satellitenbetreibers Globalstar. Dadurch würde das Unternehmen mit dem Aufbau seines eigenen Satellitengeschäfts vorankommen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg in der Nacht zum Dienstag und berief sich dabei auf mit der Sache vertraute Personen. Mit dem Satellitengeschäft könnte Amazon dem Starlink-Dienst von Tesla-Chef (Tesla) Elon Musk Konkurrenz machen. An der Börse ist Globalstar derzeit mehr als neun Milliarden US-Dollar wert.

Dem Bericht zufolge befinden sich Amazon und Globalstar in fortgeschrittenen Gesprächen. Der Übernahmeplan könnte noch im Laufe des Tages bekannt gegeben werden. Allerdings könnten die Verhandlungen auch scheitern oder sich länger hinziehen. Amazon lehnte eine Stellungnahme auf Nachfrage von Bloomberg ab. Globalstar reagierte zunächst nicht auf eine Bitte um Stellungnahme.

Amazon baut unter dem Namen Amazon Leo ein eigenes Netz aus Satelliten im niedrigen Orbit auf. Es soll mit mehr als 7.700 Satelliten schnelles Internet in ländliche und abgeschiedene Gebiete bringen. Derzeit laufen Tests mit Unternehmen. Von den für Juli beantragten 1.600 Satelliten ist Amazon jedoch noch weit entfernt.

Der Aktienkurs von Globalstar hat sich im vergangenen Jahr fast vervierfacht. Inzwischen kommt das Unternehmen auf einen Marktwert von etwa 9,4 Milliarden US-Dollar (8,0 Mrd Euro)./stw/mne/men

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23.03.2017Whole Foods Market SellUBS AG
14.08.2015Whole Foods Market SellPivotal Research Group
04.02.2009Amazon.com sellStanford Financial Group, Inc.
26.11.2008Amazon.com ErsteinschätzungStanford Financial Group, Inc.

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