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Kreise: DFB-Gremien stimmen Engagement von Klopp und Mertesacker zu

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FRANKFURT (dpa-AFX) - Die letzte Hürde auf dem Weg von Jürgen Klopp zum Bundestrainer ist genommen. Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung der DFB GmbH und Co. KG stimmten nach dpa-Informationen bei ihrer heutigen digitalen Schalte wie erwartet für das Engagement des 59-Jährigen als Chefcoach der Fußball-Nationalmannschaft.

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Kurz darauf bewilligten die Funktionäre auch die Ernennung von Per Mertesacker zum DFB-Geschäftsführer als Nachfolger von Andreas Rettig, der zum Jahresende ausscheidet. Wesentliche Personalentscheidungen können nur mit der Einwilligung der Funktionäre erfolgen.

Klopp soll um 11.00 Uhr bei einer Pressekonferenz als 13. Chefcoach der DFB-Elf vorgestellt werden. Auch seine langjährigen Assistenten Peter Krawietz und Pepijn Lijnders sowie sein Dortmunder Ex-Spieler Sven Bender wurden vom DFB-Gremium als künftige Co-Trainer genehmigt.

Klopp folgt auf Julian Nagelsmann, der mit der Nationalmannschaft bei der WM in Amerika bereits in der Zwischenrunde gescheitert war und kurz darauf sein Amt aufgab./aer/DP/mis