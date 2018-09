Kreise: Elektroauto-Pionier Tesla verliert weiteren hochrangigen Manager

Tesla 248,30 EUR 4,33% Charts

PALO ALTO (dpa-AFX) - Der Abgang von Führungskräften beim Elektroauto -Bauer Tesla geht offenbar weiter. Mit Justin McAnear suche ein weiterer hochrangiger Manager das Weite, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch unter Berufung auf eingeweihte Personen. McAnear ist bei den Kaliforniern eine der hochrangigsten Führungskräfte im Finanzressort von Deepak Ahuja. McAnear bestätigte laut Finanzsender CNBC, dass der 7. Oktober sein letzter Arbeitstag bei Tesla sein werde. Vergangene Woche hatte der Abgang von Chefbuchhalter Dave Morton für scharfe Kursverluste der Aktie gesorgt und Kritik von Analysten und Investoren befeuert. Am Mittwoch konnte das Papier jedoch während der regulären Handelszeit seine Gewinne halten und ging mit nahezu 4 Prozent Plus aus dem Handel./men