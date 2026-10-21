DAX 25.645 +1,3%ESt50 6.208 +1,4%MSCI World 4.922 +0,2%Top 10 Crypto 11,05 +1,9%Nas 26.703 +1,1%Bitcoin 75.187 +1,8%Euro 1,1233 -0,0%Öl 109,7 +0,9%Gold 4.133 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Kreise: EQT vor erfolgreichem Übernahmeangebot für Qiagen

Werte in diesem Artikel
Aktien
EQT
26.54 EUR 0.41 EUR 1.57 %
Charts | News | Analysen
KKR & Co Inc.
79.30 EUR 1.30 EUR 1.67 %
Charts | News | Analysen
QIAGEN N.V.
43.00 EUR -0.57 EUR -1.31 %
Charts | News | Analysen

NEW YORK (dpa-AFX) - Der schwedische Finanzinvestor EQT steht Kreisen zufolge vor einem erfolgreichen Übernahmeangebot für den Labordienstleister und Diagnostikkonzern Qiagen. Der Aufsichtsrat dürfte in Kürze einem Angebot von 46,50 Euro je Aktie zustimmen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Eine offizielle Mitteilung könne noch an diesem Tag erfolgen.

Werbung

Aus dem Handel gegangen war die Qiagen-Aktie am Mittwoch nahezu unverändert bei 42,80 Euro. Im US-Handel notierte das Papier zuletzt zwei Prozent höher.

Eine endgültige Entscheidung sei noch nicht getroffen worden, hieß es in dem Bericht weiter. Mit einem Volumen von knapp zehn Milliarden Euro wäre es eine der größten Übernahmen im europäischen Gesundheitssektor in diesem Jahr.

Die Übernahmeofferte käme nicht überraschend, nachdem die Nachrichtenagentur Bloomberg schon seit Monaten über ein Interesse und Gespräche mit potenziellen Investoren berichtet hatte. Demnach hatten auch Gesellschaften wie etwa der US-Finanzinvestor KKR (KKRCo) ein Auge auf den Konzern geworfen. Am Dienstagabend hatte Bloomberg dann von fortgeschrittenen Verhandlungen mit EQT über ein Gebot berichtet.

Werbung

Qiagen hatte bereits im Frühjahr bestätigt, mithilfe von Banken strategische Optionen auszuloten. Diese Suche sollte unter dem neuen Konzernchef Jonathan Pratt weitergeführt werden, der sein Amt Anfang September angetreten hatte.

Die Spekulationen um einen Verkauf beflügelten seit einiger Zeit auch den Qiagen-Kurs. Das Papier hat auf Sechsmonatssicht um fast ein Viertel zugelegt./he/men

Aktuelle QIAGEN Aktie News

Werbung

QIAGEN Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für QIAGEN nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
24.09.26 QIAGEN Buy Deutsche Bank AG
11.09.26 QIAGEN Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.08.26 QIAGEN Kaufen DZ BANK
10.08.26 QIAGEN Buy Deutsche Bank AG
07.08.26 QIAGEN Buy Jefferies & Company Inc.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.