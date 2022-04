Kreise: Finanzpolitikerin Paus soll neue Familienministerin werden

GO

Heute im Fokus

Ukraine-Krieg im Ticker: DAX vor EZB-Entscheid stabil -- VW mit operativem Milliardengewinn -- Drägerwerk vorsichtiger beim Gesamtjahres-Ausblick

Porsche verkauft weniger Autos. Symrise platziert Schuldscheindarlehen. Mercedes-Elektro-Forschungsauto überquert die Alpen. Umsatz von Hermès wächst überraschend deutlich. Großbritannien lässt Corona-Impfstoff von Valneva zu. voestalpine trennt sich von Mehrheit an HBI-Anlage an ArcelorMittal. Eni entdeckt neue Öl- und Gasvorkommen in Ägypten. Familie Benetton und Blackstone bieten für Atlantia. Stellantis bekräftigt Ausblick für 2022.