Kreise: Glencore und Rio Tinto haben über Fusion gesprochen

LONDON (dpa-AFX) - In der Rohstoffbranche könnte sich eine Megafusion anbahnen: Die beiden Konzerne Glencore und Rio Tinto prüfen offenbar einen Zusammenschluss. Vertreter beider Unternehmen haben darüber gesprochen, ob sie ihre Geschäfte zusammenlegen sollten, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstagabend unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtete. Es sei nicht klar, ob die Gespräche derzeit noch laufen.

Wer­bung Wer­bung

Ein Rio-Tinto-Sprecher wollte die Informationen nicht kommentieren, wie es in dem Bericht weiter hieß. Bei Glencore war zunächst niemand zu erreichen. De facto wäre es eine Übernahme von Glencore durch Rio Tinto. Letzterer ist der weltweit zweitgrößte Minenkonzern nach BHP Group mit einem Börsenwert von umgerechnet knapp 103 Milliarden Dollar. Glencore kam zum Handelsschluss in London auf eine Marktkapitalisierung von umgerechnet 55 Milliarden Dollar.

Die in New York gehandelten Anteile von Glencore legten nach Veröffentlichung des Bloomberg-Berichts um bis zu knapp neun Prozent zu. Der Kurs der Rio-Tinto-Papiere gab in New York um zwei Prozent nach./zb/ajx