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Kreise: I Squared und Blackstone bereiten Übernahmeangebot für Ströer vor

07.05.26 17:26 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Ströer SE & Co. KGaA
37,08 EUR 0,42 EUR 1,15%
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NEW YORK (dpa-AFX) - Der Werbevermarkter Ströer (Ströer SECo) steht Kreisen zufolge vor einem Übernahmeangebot. Die US-Investmentfirmen I Squared und Blackstone bereiteten eine Offerte im mittleren 40-Euro-Bereich je Aktie vor, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Zuletzt lag der Aktienkurs des Unternehmens nach Bekanntwerden der Neuigkeiten etwas unter 40 Euro.

Ströer werde dabei mit rund 2,5 Milliarden Euro bewertet, hieß es in den Kreisen weiter. Im April hatte die Agentur über Interesse der beiden Investoren am Kernwerbegeschäft des Unternehmens berichtet. Diesen Plan hätten I Squared und Blackstone aufgegeben und wollten nun die ganze Firma. Auch wenn sich beide einem Angebot für Ströer näherten, gebe es keine Gewissheit dafür. Die beiden Investmentfirmen hätten sich zu der Angelegenheit nicht äußern wollen, während der Werbevermarkter nicht unmittelbar für einen Kommentar zu erreichen gewesen sei, hieß es weiter.

Anleger feierten schon einmal vor. Die Ströer-Aktie legte zuletzt um fast sechs Prozent auf mehr als 39 Euro zu./he/jha/

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Nachrichten zu Ströer SE & Co. KGaA

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Analysen zu Ströer SE & Co. KGaA

DatumRatingAnalyst
22.04.2026Ströer SECo BuyDeutsche Bank AG
21.04.2026Ströer SECo BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.04.2026Ströer SECo Equal WeightBarclays Capital
02.04.2026Ströer SECo OverweightJP Morgan Chase & Co.
18.03.2026Ströer SECo OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
22.04.2026Ströer SECo BuyDeutsche Bank AG
21.04.2026Ströer SECo BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.04.2026Ströer SECo OverweightJP Morgan Chase & Co.
18.03.2026Ströer SECo OverweightJP Morgan Chase & Co.
10.03.2026Ströer SECo OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
13.04.2026Ströer SECo Equal WeightBarclays Capital
16.03.2026Ströer SECo Market-PerformBernstein Research
06.03.2026Ströer SECo Equal WeightBarclays Capital
06.03.2026Ströer SECo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
05.03.2026Ströer SECo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
10.11.2023Ströer SECo SellGoldman Sachs Group Inc.
09.11.2023Ströer SECo SellGoldman Sachs Group Inc.
19.09.2023Ströer SECo SellGoldman Sachs Group Inc.
10.08.2023Ströer SECo SellGoldman Sachs Group Inc.
05.07.2023Ströer SECo SellGoldman Sachs Group Inc.

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