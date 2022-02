Kreise: Iliad bietet mehr als elf Milliarden Euro für Vodafone Italien

NEW YORK (dpa-AFX) - Der französische Telekommunikationskonzern Iliad (ILIAD SA) will Insidern zufolge über elf Milliarden für das Italien-Geschäft des britischen Konkurrenten Vodafone (Vodafone Group) ausgeben. Der Konzern habe ein entsprechendes Angebot unterbreitet, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Die Vorlage einer Offerte hatte Iliad-Chef Thomas Reynaud in einem Gespräch mit der Agentur bereits am Dienstag offengelegt, allerdings ohne Angaben zum Gebotspreis zu machen.

Vodafone prüfe das Angebot, hieß es nun in den Kreisen. Es sei unklar, ob die Briten bereits die erste Offerte annähmen. Sprecher beider Unternehmen wollten sich dem Bericht zufolge nicht äußern. Zuerst hatte die "Financial Times" über die Gebotshöhe berichtet.

Neben Spanien gilt vor allem auch Italien als eines der Sorgenkinder von Vodafone. Beide Geschäftsteile machen jeweils etwa ein Zehntel des gesamten Gruppen-Service-Umsatzes aus. Seit mindestens fünf Quartalen in Folge beklagt Vodafone Italien teils drastisch sinkende Einnahmen. Grund dafür sind andauernde Preiskämpfe zwischen Vodafone Italien, Iliad, Telecom Italia (TIM (ex Telecom Italia)) und Wind Tre. So wirbt Iliad auf seiner Webseite mit 120 Gigabyte Internetvolumen und unbegrenzter Telefonie und SMS für unter zehn Euro - in Deutschland bekommen Kunden für den Preis nur deutlich weniger./he/stw