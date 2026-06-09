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Kreise: Israel auf längeren Krieg mit Iran vorbereitet

08.06.26 12:35 Uhr

TEHERAN/TEL AVIV (dpa-AFX) - Israels Armee stellt sich erneut auf einen mindestens mehrtägigen Konflikt mit dem Iran ein. Sie ist zugleich auch auf einen längeren Krieg vorbereitet, wie es aus israelischen Militärkreisen hieß. Den Angaben zufolge arbeitet das Land mit den USA bei der Abwehr des iranischen Raketenbeschusses zusammen, die Angriffe auf Ziele im Iran führe Israels Armee jedoch alleine aus.

Weiter hieß es, Israels Luftwaffe habe bislang neun Luftverteidigungs- und Radarsysteme sowie eine petrochemische Anlage im Iran ins Visier genommen. Dort sollen laut Armee Materialien für die Herstellung von Raketen produziert worden sein. Der Iran wiederum habe seit Sonntagabend bislang mehr als 20 ballistische Raketen Richtung Israel gefeuert, hieß es aus israelischen Armeekreisen weiter./cir/DP/jha