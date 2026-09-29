Kreise: Neuer Marinehafen soll in Emden entstehen
EMDEN (dpa-AFX) - Im ostfriesischen Emden soll ein Militärhafen für die Marine gebaut werden. Dies erfuhr die Deutsche Presse-Agentur./len/DP/jha
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