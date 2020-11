Kreise: Opec-Treffen mit Partnern um zwei Tage verschoben

NEW YORK (dpa-AFX) - Ein eigentlich für Dienstag geplantes Treffen der 13 Opec-Mitglieder mit ihren zehn Kooperationspartnern wie Russland (Opec+) ist Kreisen zufolge verschoben worden. Es finde nun am Donnerstag statt, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Montag unter Berufung auf ein ihr vorliegendes Schreiben. Damit solle Raum für weitere Gespräche geschaffen werden, habe es zur Begründung geheißen. Unter den Ölförderern herrsche Uneinigkeit, ob die Produktion vor dem Hintergrund der Corona-Situation für weitere drei Monate gedrosselt oder ob sie wie geplant wieder erhöht werden solle./he