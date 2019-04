Kreise: Renault lässt bei Fusionsvorhaben mit Nissan nicht locker

BOULOGNE-BILLANCOURT/TOKIO (dpa-AFX) - Der französische Autobauer Renault will von seinen Fusionsbestrebungen mit dem japanischen Partner Nissan (Nissan Motor) laut Kreisen nicht abrücken. Der seit wenigen Monaten amtierende Verwaltungsratschef Jean-Dominique Senard will nun einen Zusammenschluss in einer Holding mit gleichen Anteilen vorantreiben, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Freitag unter Berufung auf eingeweihte Personen berichtete. Ziel der Struktur sei es, die Allianz zu stärken und Kosten einzusparen.

Beide Konzerne sollen demnach gleich stark beteiligt sein - das könnte Bedenken auf japanischer Seite ausräumen, hieß es. Die japanische Wirtschaftszeitung "Nikkei" und das US-Blatt "Wall Street Journal" berichteten ebenfalls über die Pläne. Gegenüber Bloomberg wollten sich weder Renault noch Nissan zu den Informationen äußern.

Seit geraumer Zeit gibt es Medienberichte, wonach die Franzosen auf eine engere Verzahnung mit den Japanern drängen. Senards Vorgänger Carlos Ghosn soll das Vorhaben bereits vor Jahren betrieben haben.

Die "Financial Times" berichtete am Freitagmittag von anhaltendem Widerstand aus dem Nissan-Lager. Vorstandschef Hiroto Saikawa habe es abgelehnt, sich mit von Renault beauftragten Bankvertretern zu treffen.

Der Vorschlag mit einer gleichberechtigt geführten Holding sei nur einer von mehreren, hieß es von Bloomberg. Renault ist aber augenscheinlich darauf aus, einen Weg zu finden, den Nissan unterstützen würde. Die Renault-Aktien legten vor dem Wochenende um 3,5 Prozent zu. Die Nissan-Aktie war vor dem Handelsschluss nicht von den Nachrichten betroffen.

Renault und Nissan sind wechselseitig aneinander beteiligt. Zu der Allianz gehört auch der japanische Hersteller Mitsubishi Motors. Renault, an dem der französische Staat beteiligt ist, hält 43,4 Prozent der Anteile an Nissan. Nissan 34 Prozent an Mitsubishi. Nissan ist zu 15 Prozent an Renault beteiligt, hat aber dabei keine Stimmrechte./men/elm/jha/