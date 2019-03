Kreise - Scholz will bis 2023 ohne neue Schulden auskommen

Berlin (Reuters) - Trotz eines schwächeren Wirtschaftswachstums und Steuererleichterungen wie dem Abbau des Solidaritätszuschlages plant Bundesfinanzminister Olaf Scholz auch in den kommenden Jahren keine Neuverschuldung.

Die Eckwerte für den Bundesetat 2020 und die Finanzplanung bis 2023 kämen ohne neue Schulden aus, hieß es am Montag aus dem Finanzministerium. "Die Steuern wachsen weiterhin, aber nicht mehr so dynamisch", sagte ein Ministeriumsvertreter. Für 2020 sähen die Eckwerte eine Ausgabensteigerung gegenüber 2019 um 1,7 Prozent auf 362,6 Milliarden Euro vor. Die Einnahmen werden in gleicher Höhe veranschlagt. Davon sind 328,6 Milliarden Euro Steuereinnahmen.

In der Finanzplanung berücksichtigt sind den Angaben zufolge Einnahmeausfälle von jährlich etwa zehn Milliarden Euro durch die erste Stufe beim Abbau des Solidaritätszuschlages ab dem Jahr 2021. Keine Vorsorge getroffen wurde dagegen für die Grundrente, die im Koalitionsvertrag grundsätzlich vereinbart ist, über deren Details in der Koalition aber gestritten wird. Die dafür nötigen Mittel würden eingerechnet, sobald ein Gesetzentwurf mit den erwarteten Kosten vorliege. Diesen will Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) bis Mai ausarbeiten.

Alle Ministerien zusammen müssen in den kommenden Jahren den Angaben zufolge einen Konsolidierungsbeitrag von jährlich 625 Millionen Euro aufbringen. "Wir nehmen keinem Geld weg", hieß es im Finanzministerium. "Es wird nicht ins operative Geschäft eingegriffen." Um in der Finanzplanung rechnerisch ohne neue Schulden auszukommen, setzt das Ministerium zudem eine jährliche "Bodensatz-Globale-Minderausgabe" in Höhe von einen Prozent des Etats voraus. Das wären jährlich etwa 3,7 Milliarden Euro. Das Finanzministerium sieht darin kein Problem, weil sich in der Vergangenheit am Jahresende stets gezeigt habe, dass beim Haushaltsvollzug Mittel nicht abgerufen worden seien.