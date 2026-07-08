Kreise: Uber in fortgeschrittenen Gesprächen über Delivery-Hero-Kauf
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BERLIN/NEW YORK (dpa-AFX) - Der US-Fahrdienstvermittler und Lieferdienst Uber macht Kreisen zufolge Ernst mit seinem Vorhaben zur Übernahme des deutschen Delivery-Hero-Konzerns (Delivery Hero). Die Amerikaner befänden sich mittlerweile in fortgeschrittenen Gesprächen mit den Berlinern und wollten das Unternehmen dabei spürbar höher bewerten als es zuletzt an der Börse wert war, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Bevor die Nachricht bekannt wurde, notierte die im MDAX notierte Aktie bei knapp 37 Euro. Der Delivery-Hero-Kurs sprang am Nachmittag um fast 6 Prozent hoch. Uber will dem Vernehmen nach noch diese Woche eine Einigung mit Delivery Hero erzielen.
Das Interesse des US-Konzerns ist seit Mai öffentlich. Damals teilte Delivery Hero mit, dass Uber auf die Berliner zugekommen sei und ein Angebot über 33 Euro in Aussicht gestellt habe. Wenige Tage später wurde bekannt, dass Uber seinen direkten Stimmrechtsanteil an Delivery Hero auf 24,99 Prozent ausgebaut und sich inklusive Finanzinstrumente gar den Zugriff auf insgesamt fast 37 Prozent der Aktien gesichert hatte. Schon damals war im Gespräch, dass Uber möglicherweise auch bereit sei, sein Angebot zu erhöhen, um skeptische Investoren zu überzeugen. Zudem wurde spekuliert, dass weitere Bieter auf den Plan treten könnten./men/he
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.05.26
|Uber Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.02.23
|Uber Outperform
|RBC Capital Markets
|17.11.21
|Uber Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.09.21
|Uber Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.12.20
|Uber overweight
|JP Morgan Chase & Co.