DAX23.718 -0,4%ESt505.369 +0,1%Top 10 Crypto15,38 -2,7%Dow45.711 +0,4%Nas21.879 +0,4%Bitcoin95.176 -0,1%Euro1,1710 -0,4%Öl66,48 +0,4%Gold3.626 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Volkswagen (VW) vz. 766403 Commerzbank CBK100 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y DEUTZ 630500 DroneShield A2DMAA BYD A0M4W9 Tesla A1CX3T Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich in Rot -- Wall Street schließt freundlich -- Apple präsentiert bei Keynote neues iPhone -- ASML bestätigt Milliarden-Beteiligung an Mistral -- CaliberCos, DHL, VW, BMW, Palantir im Fokus
Top News
Oracle-Aktie von Ausblick stark beflügelt: Erwartungen von Umsatz und Gewinn verfehlt Oracle-Aktie von Ausblick stark beflügelt: Erwartungen von Umsatz und Gewinn verfehlt
UnitedHealth-Aktien von Medicare-Aussagen beflügelt - Dow-Spitze UnitedHealth-Aktien von Medicare-Aussagen beflügelt - Dow-Spitze
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
"Weil finanzielle Unabhängigkeit Freiheit bedeutet" - Ökonomin und Buchautorin Claudia Müller im Interview

Kreise: Über Krankenhausreform wird weiter verhandelt

09.09.25 23:03 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Die Regierung setzt ihre Arbeit an der Nachbesserung der Krankenhausreform fort. Es werde weiter an einer Einigung mit dem Ziel einer zeitnahen Kabinettsbefassung gearbeitet, hieß es in Regierungskreisen. Der Gesetzentwurf soll demnach, anders als vereinzelt erwartet, noch nicht an diesem Mittwoch im Kabinett auf den Weg gebracht werden.

Wer­bung

Die Krankenhausreform war von der Ampel-Koalition beschlossen worden. Sie trat Anfang 2025 in Kraft und soll schrittweise bis 2029 umgesetzt werden. Komplizierte Behandlungen sollen sich auf Häuser mit Erfahrung konzentrieren, das Netz der 1.700 Kliniken dürfte kleiner werden. Mit den Nachbesserungen sollen die Länder etwa bei bestimmten Fristen mehr Zeit für Anpassungen und insgesamt mehr Planungssicherheit bekommen.

Die Länder seien auf "praxistaugliche Anpassungen" der geltenden Regelungen angewiesen, um die Krankenhausreform umzusetzen, war im Ressort von Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) betont worden. Unter anderem die Grünen im Bundestag und der Spitzenverband der Krankenkassen warnten vor einer Verwässerung der Reform, die ein Prestigeprojekt von Warkens Vorgänger Karl Lauterbach (SPD) war./bw/DP/nas