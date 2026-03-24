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Kreise: US-Pharmakonzern Merck & Co an Krebsspezialist Terns interessiert

25.03.26 08:53 Uhr
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Merck Co.
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RAHWAY (dpa-AFX) - Der US-Pharmakonzern Merck & Co (Merck) befindet sich Kreisen zufolge in fortgeschrittenen Verhandlungen über eine Übernahme des Biotechunternehmens Terns Pharmaceuticals. Der Zukauf könnte womöglich bereits zur Wochenmitte verkündet werden, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch unter Berufung auf eingeweihte Personen.

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Zuvor hatte die Zeitung "Financial Times" über die Gespräche berichtet. Dort hieß es, Merck & Co stehe kurz vor einer Einigung über den Zukauf von Terns für rund 6 Milliarden US-Dollar (rund 5,2 Mrd Euro). Laut Bloomberg ist eine endgültige Vereinbarung noch nicht erreicht, möglich sei auch noch ein Scheitern der Gespräche. Vertreter von Merck und Terns reagierten laut dem Bericht zunächst nicht auf Anfragen.

Terns mit Sitz in Foster City im US-Bundesstaat Kalifornien kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von rund 4,4 Milliarden US-Dollar und wird einschließlich Schulden mit etwa 5,1 Milliarden US-Dollar bewertet. Das Unternehmen forscht derzeit an einem Blutkrebsmedikament gegen chronische myeloische Leukämie, mit dem es im vergangenen Jahr mit sehr erfolgreichen Studienergebnissen auf einem Branchenkongress für Aufsehen gesorgt hatte.

Hintergrund einer möglichen Übernahme dürfte sein, dass Merck & Co seine Abhängigkeit von seinem wichtigsten Kassenschlager, dem Krebsmedikament Keytruda, verringern will. 2025 hatte der Konzern mit Verona Pharma und Cidara Therapeutics deshalb zwei milliardenschwere Übernahmen im Bereich der Atemwegs- und Lungenkrankheiten sowie der Infektionserkrankungen gestemmt./tav/niw/nas

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DatumRatingAnalyst
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29.10.2019Merck NeutralGoldman Sachs Group Inc.
30.09.2019Merck NeutralJP Morgan Chase & Co.
25.01.2019Merck Market PerformBMO Capital Markets
25.10.2018Merck Conviction Buy ListGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
25.01.2019Merck Market PerformBMO Capital Markets
25.10.2018Merck Conviction Buy ListGoldman Sachs Group Inc.
23.04.2018Merck buyGoldman Sachs Group Inc.
05.04.2018Merck OverweightBarclays Capital
31.07.2017Merck BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
07.01.2020Merck Sector PerformRBC Capital Markets
29.10.2019Merck NeutralGoldman Sachs Group Inc.
30.09.2019Merck NeutralJP Morgan Chase & Co.
16.01.2018Merck HoldJefferies & Company Inc.
24.11.2017Merck HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.02.2013Merck verkaufenMorgan Stanley
04.12.2006Merck underweight Korrekturaktiencheck.de
21.08.2006Merck & Co underperformEvern Securities
17.07.2006Merck & Co neues KurszielEvern Securities
12.06.2006Merck & Co underperformEvern Securities

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