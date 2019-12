Kreise: Windkraftregelungen sollen von Klimapaket entkoppelt werden

BERLIN (dpa-AFX) - Regelungen zu Windkraftanlagen sollen vom Klimapaket entkoppelt werden. Das geht aus dem Beratungsergebnis einer Arbeitsgruppe des Vermittlungsausschusses hervor, das der Deutschen Presse-Agentur am Montag vorlag.

Die Arbeitsgruppe empfiehlt, die Möglichkeit eines gesonderten Grundsteuer-Hebesatzrechts für Kommunen mit Windkraftanlagen aus dem Gesetz zum Klimaschutzprogramm 2030 herauszunehmen.

Der Ausbau der Windkraft an Land in Deutschland ist in diesem Jahr fast zum Erliegen gekommen. Grund sind lange Genehmigungsverfahren und viele Klagen. Ziel der Politik ist nun, Verfahren zu beschleunigen und die Akzeptanz zu erhöhen.

Der Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat soll der Arbeitsgruppe zufolge die Bundesregierung bitten, im Einvernehmen mit den Ländern "schnellstmöglich" Maßnahmen für eine größere Akzeptanz von Windenergie zu erarbeiten. Dabei müsse das Ziel sein, Bürger und Kommunen an den Erträgen einer Windkraftanlage zu beteiligen. Die Maßnahmen sollen im ersten Quartal 2020 vereinbart und im Rahmen eines Gesetzgebungsverfahrens eingebracht werden.

Offen in der schwarz-roten Koalition sind auch noch geplante Mindestabstände von Windrädern zu Wohnhäusern. Diese waren ursprünglich im Entwurf des Wirtschaftsministeriums zum Kohleausstiegsgesetz enthalten. Die Mindestabstände sind aber in der Koalition umstritten und könnten nun Teil eines Windenergie-Pakets werden./hoe/DP/stw