Meta-Aktie springt hoch, CoreWeave sackt zweistellig ab: Angebliche Cloud-Pläne von Facebook-Mutter
Ein Kreisebericht über den Aufbau eines neuen Geschäftsbereichs hat am Mittwoch der Meta-Aktie Auftrieb gegeben. Die Konkurrenz bricht derweil ein.
Werte in diesem Artikel
Der Social-Media-Gigant entwickelt laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg, der sich auf informierte Personen beruft, Pläne für ein Cloud-Infrastrukturgeschäft. Dabei könnte der Zugang zu überschüssiger KI-Rechenleistung und zu KI-Modellen an externe Kunden verkauft werden. Zudem erwäge Meta, den Zugang zu "roher" Rechenkapazität zu verkaufen, ähnlich wie andere sogenannte "Neocloud"-Anbieter- etwa CoreWeave.
Die Meta-Aktie legt an der NASDAQ zeitweise 8,5 Prozent auf 611.16 US-Dollar zu. Das CoreWeave-Papier 10,05 Prozent auf 89,54 US-Dollar absackt. Unter den Branchengrößen mit Cloudgeschäft gaben Amazon und Oracle zudem nach. Die Alphabet-A-Aktie hielt sich stabil. Microsoft legte zu.
Meta würde - sollten die Pläne umgesetzt werden -, auch Branchengrößen wie Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure und Google Cloud mit dem neuen Geschäftsfeld Konkurrenz machen.
/ck/he
NEW YORK (dpa-AFX)
Übrigens: Alphabet A (ex Google) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Alphabet A (ex Google)
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alphabet A (ex Google)
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Alphabet A (ex Google) News
Bildquellen: mundissima / Shutterstock.com, Valeriya Zankovych / Shutterstock.com