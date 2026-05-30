Kreisebericht

Ein Kreisebericht über den Aufbau eines neuen Geschäftsbereichs hat am Mittwoch der Meta-Aktie Auftrieb gegeben. Die Konkurrenz bricht derweil ein.

Der Social-Media-Gigant entwickelt laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg, der sich auf informierte Personen beruft, Pläne für ein Cloud-Infrastrukturgeschäft. Dabei könnte der Zugang zu überschüssiger KI-Rechenleistung und zu KI-Modellen an externe Kunden verkauft werden. Zudem erwäge Meta, den Zugang zu "roher" Rechenkapazität zu verkaufen, ähnlich wie andere sogenannte "Neocloud"-Anbieter- etwa CoreWeave.

Wer­bung Wer­bung

Die Meta-Aktie legt an der NASDAQ zeitweise 8,5 Prozent auf 611.16 US-Dollar zu. Das CoreWeave-Papier 10,05 Prozent auf 89,54 US-Dollar absackt. Unter den Branchengrößen mit Cloudgeschäft gaben Amazon und Oracle zudem nach. Die Alphabet-A-Aktie hielt sich stabil. Microsoft legte zu.

Meta würde - sollten die Pläne umgesetzt werden -, auch Branchengrößen wie Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure und Google Cloud mit dem neuen Geschäftsfeld Konkurrenz machen.

/ck/he

NEW YORK (dpa-AFX)