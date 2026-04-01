DAX24.386 -1,3%Est505.975 -1,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,7000 -2,0%Nas24.468 +1,5%Bitcoin64.110 +1,8%Euro1,1758 +0,2%Öl94,71 +2,5%Gold4.814 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y NEL ASA A0B733 Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 ITM Power A0B57L Microsoft 870747 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 Commerzbank CBK100 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nahost-Konflikt im Blick: DAX in Rot -- Alphabet verhandelt mit Marvell über KI-Chips -- NEL, ITM Power, BYD, DroneShield, Manycore, Siemens Energy, VW, Lufthansa & Co. im Fokus
Top News
Tesla-Aktie schwächelt: Warum Top-Analyst Dan Ives trotzdem zum Einstieg rät Tesla-Aktie schwächelt: Warum Top-Analyst Dan Ives trotzdem zum Einstieg rät
Noch bis 30. April durchstarten: finanzen.net ZERO schenkt dir 50 €, 1 Lufthansa-Aktie und 2 ETF-Anteile Noch bis 30. April durchstarten: finanzen.net ZERO schenkt dir 50 €, 1 Lufthansa-Aktie und 2 ETF-Anteile
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Kreml begrüßt Radews Wahlsieg in Bulgarien

20.04.26 14:00 Uhr

MOSKAU/SOFIA (dpa-AFX) - Russland hat den Sieg von Ex-Präsident Rumen Radew bei der Parlamentswahl in Bulgarien begrüßt. "Aber natürlich imponieren uns die Äußerungen von Herrn Radew, der bei der Wahl gesiegt hat, und von einigen anderen europäischen Führern über die Bereitschaft, Probleme auf dem Weg eines pragmatischen Dialogs zu lösen", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow. "Wir begrüßen das."

Russland habe stets seine Bereitschaft zum Dialog deutlich gemacht, sagte Peskow. Kremlchef Wladimir Putin hatte Radew 2019 beim Internationalen Wirtschaftsforum in St. Petersburg empfangen - damals war der Bulgare dort als Präsident zu Gast.

Zugleich meinte Peskow, es sei noch zu früh, um Schlussfolgerungen zu ziehen, "ob sich das allgemeine europäische Klima ändert". Aus Brüssel gebe es andere Wortmeldungen. Moskau wirft der EU immer wieder eine antirussische Politik vor.

Peskow betonte, dass Probleme auf dem Weg von Verhandlungen gelöst werden sollten. "Russland hat sich nie einem Dialog verschlossen. Im Gegenteil - wir suchen den Dialog, aber meistens findet dies in Europa noch keine Entsprechung", sagte er.

Die EU hat eine Reihe von Sanktionen erlassen gegen Russland, das seit mehr als vier Jahren seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine führt./mau/DP/stw