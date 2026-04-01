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Kreml bezeichnet Treffen mit Irans Außenminister als sehr wichtig

27.04.26 13:05 Uhr

ST. PETERSBURG (dpa-AFX) - Der russische Präsident Wladimir Putin wird nach Kremlangaben mit dem iranischen Außenminister Abbas Araghtschi in St. Petersburg zusammentreffen. Putin werde Araghtschi in der Präsidentenbibliothek der Newa-Metropole empfangen, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow. Das Gespräch sei wegen der Entwicklungen im Iran und dem Nahen Osten von unschätzbarer Wichtigkeit. Einen genauen Zeitpunkt für das Treffen nannte er nicht. Araghtschi ist nach Medienangaben bereits in St. Petersburg gelandet.

Zuvor hatte der iranische Außenminister Islamabad besucht, um pakistanischen Vermittlern die Bedingungen Teherans für eine Beendigung des Kriegs an die USA zu übergeben. Direkte Verhandlungen beider Seiten gibt es derzeit nicht. Die USA hatten auf Befehl von Präsident Donald Trump am 28. Februar mit Israel die Bombardierung des Iran begonnen. Teheran reagierte mit Gegenangriffen und einer Blockade der Straße von Hormus - einer der wichtigsten Routen für Öltanker weltweit. Letzteres hat zu massiven Preissteigerungen für Öl und Gas auf den Weltmärkten geführt.

Russland gilt als Verbündeter des Iran, unterstützt das Land aber nicht offen militärisch. Moskau bekräftigt zuletzt mehrfach sein Angebot, angereichertes Uran aus dem Iran abzunehmen. Eine der Hauptforderungen der USA ist der Verzicht des Iran auf eine Atombombe./bal/DP/jha