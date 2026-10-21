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Kreml: Dreiertreffen mit USA und China möglich

ST. PETERSBURG (dpa-AFX) - Ein trilaterales Treffen zwischen den USA, Russland und China ist aus Sicht des Kremls möglich. "Von drei Seiten gibt es die Auffassung, dass es gut wäre, sich zu treffen", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow dem russischen Staatsfernsehen. Russland strebt ein solches Treffen am Rande des Gipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) im chinesischen Shenzhen im November an. Eine klar festgelegte Tagesordnung gebe es noch nicht.

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Die USA wollten demnach über nukleare Abrüstung sprechen, das wolle China aber nicht. Russland sei dazu und zu anderem bereit, sagte Peskow.

In Russlands Millionenmetropole St. Petersburg war derweil der US-Unterhändler Steve Witkoff zu Gesprächen mit Kremlchef Wladimir Putin über mögliche Wege zu einem Ende des seit mehr als viereinhalb Jahren dauernden russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine.

Ebenfalls in St. Petersburg war auch der chinesische Ministerpräsident Li Qiang. Er traf sich dort mit dem russischen Regierungschef Michail Mischustin.

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Peskow hatte bereits am Dienstag erklärt, dass Moskau immer wieder auf verschiedenen Ebenen die Notwendigkeit einer dringenden Wiederaufnahme des Dialogs zu Fragen der strategischen Stabilität und atomaren Abrüstung betont habe.

US-Präsident Donald Trump hatte ebenfalls gesagt, dass ein Treffen der drei größten Atommächte zur nuklearen Abrüstung "eine sehr gute Sache für die Welt" sei. Er würde demnach bei so einem Treffen auch weitere Themen "wie die Ukraine" ansprechen./ksr/DP/mis

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