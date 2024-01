Kreml hofft auf baldigen Besuch Putins in Nordkorea

MOSKAU (dpa-AFX) - Russlands Präsident Wladimir Putin will nach Angaben aus dem Kreml in das international isolierte Nordkorea reisen. Putin habe eine Einladung dazu erhalten, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Montag. "Wir hoffen, dass die Visite klappt und der russische Präsident (Nordkorea) in absehbarer Zukunft besucht." Russland hat nach Beginn seines Angriffskriegs gegen die Ukraine die Beziehungen zum international isolierten Nordkorea aktiviert. So empfing Putin im Herbst Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un. Dabei soll es auch um Waffenlieferungen Pjöngjangs an Moskau für den Krieg gegangen sein.

Derzeit ist die nordkoreanische Außenministerin Choe Son Hui zu einem dreitägigen Besuch in Moskau. Auf dem Programm der Diplomatin steht ein Empfang bei ihrem russischen Amtskollegen Sergej Lawrow. Es sei nicht ausgeschlossen, dass auch Putin sie empfange, sagte Peskow.

Zuletzt hatten rund 50 Staaten die Lieferung nordkoreanischer Raketen an Russland und deren Einsatz gegen die Ukraine verurteilt. Experten vermuten allerdings, dass Moskau und Pjöngjang trotz der internationalen Kritik ihre Waffenpartnerschaft noch ausbauen wollen./bal/DP/mis