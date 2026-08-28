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Kreml: Momentan keine Friedensgespräche mit Ukraine

MOSKAU (dpa-AFX) - Die Ukraine und Russland führen aktuell nach Angaben des Kremls keine Friedensgespräche. "Dieses Thema befindet sich gerade in einer tiefen Pause", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow, wie russische Nachrichtenagenturen berichteten. Es gebe keine neuen Ideen. Gleichzeitig kenne Kiew die russischen Forderungen "ausgezeichnet".

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Tags zuvor hatte der Chef des ukrainischen Präsidentenbüros, Kyrylo Budanow, gegenüber Journalisten die Wiederaufnahme von Gesprächen mit Russland im September nicht ausgeschlossen.

Die Ukraine wehrt sich seit über viereinhalb Jahren gegen die russische Invasion. Die USA drängen Moskau und Kiew seit längerem zu einem Friedensschluss. Für August erwartete Reisen der US-Unterhändler Steve Witkoff und Jared Kushner in die verfeindeten Staaten blieben aus./ast/DP/mis

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