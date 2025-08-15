DAX24.359 -0,1%ESt505.449 +0,3%Top 10 Crypto16,00 -4,7%Dow44.946 +0,1%Nas21.623 -0,4%Bitcoin100.575 +0,3%Euro1,1699 ±-0,0%Öl66,13 -1,1%Gold3.337 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 UnitedHealth 869561 Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F TUI TUAG50 RENK RENK73 Commerzbank CBK100 Allianz 840400 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Bank 514000 Deutsche Telekom 555750 Intel 855681
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Blick auf Trump-Putin-Gipfel: DAX geht stabil ins Wochenende -- Wall Street schließt uneins -- US-Regierung denkt wohl über Intel-Einstieg nach -- Bullish, Buffett Depot, Rüstungstitel im Fokus
Top News
Die Highlights im TecDAX: Gewinner und Verlierer der KW 33 im Überblick Die Highlights im TecDAX: Gewinner und Verlierer der KW 33 im Überblick
Enttäuschte Hoffnungen: Treffen zwischen Trump und Putin bleibt ohne Ergebnis - Trump trifft Selenskyj am Montag Enttäuschte Hoffnungen: Treffen zwischen Trump und Putin bleibt ohne Ergebnis - Trump trifft Selenskyj am Montag
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Kreml nach Gipfel: Treffen mit Selenskyj bisher kein Thema

16.08.25 10:05 Uhr

MOSKAU (dpa-AFX) - Beim Gipfel von US-Präsident Donald Trump und dem russischen Staatschef Wladimir Putin in Alaska ist nach Kreml-Angaben ein Dreier-Treffen mit dem ukrainischen Staatsoberhaupt Wolodymyr Selenskyj kein Thema gewesen. Ein solcher Gipfel sei bisher nicht angesprochen worden, sagte Putins außenpolitischer Berater, Juri Uschakow, dem russischen Staatsfernsehen.

Wer­bung

Auch das Datum für ein nächstes Treffen von Putin und Trump sei bisher nicht bekannt, sagte Uschakow. Putin hatte Trump beim Gipfel in Anchorage bei einem gemeinsamen Auftritt vor der Presse nach Moskau eingeladen. Der russische Präsident machte indes auf der Rückreise nach Moskau in der Region Tschukotka im Fernen Osten Station, um dort Gespräche über die regionale Entwicklung zu führen.

Putin und Trump hatten bei ihrem etwa dreistündigen Treffen am Freitag in Alaska über eine mögliche Beendigung des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine gesprochen. Ein konkretes Ergebnis wurde nicht verkündet. Die von Trump und der Ukraine sowie von den Europäern geforderte Waffenruhe wurde zunächst nicht vereinbart. Putin und Trump kündigten weitere Gespräche an./mau/DP/stk