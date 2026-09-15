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Kreml nennt Trump-Vorschlag zu Waffenruhe 'gute Idee'

MOSKAU (dpa-AFX) - Der Kreml hat den Vorschlag von US-Präsident Donald Trump begrüßt, dass Moskau und Kiew wechselseitige Angriffe auf die Infrastruktur stoppen sollten. Man habe Trumps Initiative zu einer Energie-Waffenruhe gesehen, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow in Moskau, wie die Nachrichtenagentur Interfax meldete. "Wir halten das insgesamt für eine sehr gute Idee", sagte er. Man sei mit den Amerikanern in Kontakt.

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Es wurde keine Äußerung Peskows zitiert, ob Moskau dem Vorschlag zustimmen werde. Der Kremlsprecher sagte, es gehe nicht nur darum, dass es keine Angriffe auf russische Raffinerien mehr geben solle. Russland müsse sein Öl auch ungehindert exportieren dürfen. Kiew sei aber nicht bereit, eine sichere Schifffahrt zu garantieren, sagte er.

Trump war am Vorabend auf seinem Netzwerk Truth Social vorgeprescht und hatte geschrieben, die Ukraine habe zugestimmt, russische Energieanlagen nicht mehr anzugreifen. Das Gleiche gelte für Russland. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach nicht von einer geltenden Abmachung, sondern von einem "starken Vorschlag" der USA. Er bezweifelte, dass Russland sich an eine solche Vereinbarung halten werde./fko/DP/jha

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