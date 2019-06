Kreml: Neue US-Sanktionen gegen den Iran sind gesetzeswidrig

MOSKAU (dpa-AFX) - Russland hat angekündigte neue Sanktionen der USA gegen den Iran kritisiert. "Wir halten diese Sanktionen für gesetzeswidrig", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Montag in Moskau der Agentur Interfax zufolge. Moskau warnt immer wieder vor einer Eskalation des Konflikts. Sollten die Amerikaner den Iran angreifen, hätte das katastrophale Folgen, sagte Präsident Wladimir Putin unlängst.

US-Präsident Donald Trump hatte am Wochenende per Twitter neue Sanktionen gegen den Iran angekündigt. Worin sie bestehen sollen, teilte er nicht mit. Die USA wollen Teheran nach eigenen Angaben daran hindern, Atomwaffen und Raketen zu bauen, die die Stabilität in der Region gefährden könnten. Sie werfen Teheran zudem Förderung des Terrorismus vor. Der Konflikt hatte sich vergangene Woche mit dem Abschuss einer US-Drohe durch den Iran verschärft./cht/DP/nas