Kreml sieht Schuld für Drohnenvorfall bei US-Militär

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

Heute im Fokus

US-Finanzministerium prüft offenbar Engagement der Banken bei CS - SNB stellt wenn nötig Liquidität zur Verfügung. Siemens Energy setzt Kapitalerhöhung um. Geldwäschedienst "ChipMixer" im Darknet abgeschaltet. T-Mobile US kauft Billiganbieter. VW senkt Renditeziel für Kernmarke. "Spotify Hifi" weiter in Planung. IfW erwartet mehr Wachstum in Deutschland. Inditex mit gutem Start ins neue Jahr. Iberdrola will Aktien zurückkaufen. Credit Suisse mit Rekordtief.