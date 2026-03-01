DAX23.756 -0,3%Est505.754 -0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,2300 -3,9%Nas22.749 -0,3%Bitcoin60.912 -0,2%Euro1,1581 -0,2%Öl87,49 +3,8%Gold5.087 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Iran-Krieg weitet sich aus: DAX schwankt -- Lufthansa auf Wachstumskurs -- TeamViewer, Oracle, Rüstungsaktien, Marvell, Alibaba, Xiaomi, DroneShield, VW im Fokus
Top News
DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie-Analyse: Bernstein Research bewertet mit Market-Perform DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie-Analyse: Bernstein Research bewertet mit Market-Perform
DJE startet mit Rekord ins Jahr 2026 DJE startet mit Rekord ins Jahr 2026
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Kreml spottet über Budapest und Kiew: Nato-Beistand nötig?

06.03.26 12:07 Uhr

MOSKAU (dpa-AFX) - In den eskalierenden Streit zwischen Ungarn und der Ukraine mischt sich der Kreml mit spöttischen Kommentaren ein. Es könnte für das Nato-Mitglied Ungarn Zeit sein, um Beistand nach Artikel 5 des Bündnisvertrags zu bitten, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow in Moskau dem Korrespondenten des russischen Staatsfernsehens, Pawel Sarubin.

Wer­bung

Peskow bezog sich auf eine Drohung des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj gegen den ungarischen Regierungschef Viktor Orban. Artikel 5 des Nato-Vertrags besagt, dass ein bewaffneter Angriff auf ein Mitglied als Angriff gegen alle Mitglieder angesehen wird und Beistand geleistet werden soll.

Selenskyj hatte Orban im Streit über einen von Ungarn blockierten EU-Kredit gedroht. "Wir hoffen, dass eine Person in der Europäischen Union die 90 Milliarden Euro nicht blockieren wird und die ukrainischen Kämpfer Waffen bekommen, andernfalls geben wir die Adresse dieser Person unseren Jungs weiter, auf dass sie ihn anrufen und mit ihm in ihrer Sprache reden", sagte er am Donnerstag in Kiew. Ungarn kritisierte die Äußerung.

Budapest blockiert die Freigabe des EU-Kredits, weil der Transit von russischem Öl über die Erdölpipeline Druschba durch die Ukraine unterbrochen ist. Kiew zufolge wurde die Leitung im Januar durch einen russischen Drohnenangriff beschädigt./ksr/DP/men