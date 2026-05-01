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Kreml: Vorbereitung für Putin-Reise nach China abgeschlossen

15.05.26 12:39 Uhr

MOSKAU (dpa-AFX) - Nach dem Besuch von US-Präsident Donald Trump plant auch Kremlchef Wladimir Putin laut Angaben aus Moskau eine Reise nach China. Die Vorbereitungen dafür seien abgeschlossen und abgestimmt, sagt Kremlsprecher Dmitri Peskow der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Tass zufolge. Der Besuch finde "ganz bald" statt, führte er aus, nannte aber kein genaues Datum. "Ganz ganz bald" werde es eine offizielle Erklärung in Abstimmung mit Peking geben, Moskau wolle nur nicht vorpreschen.

Zuvor hatte die "South China Morning Post" unter Berufung auf eigene Quellen berichtet, dass der Besuch für den 20. Mai geplant sei. Das chinesische Außenministerium bestätigte das Datum auf Nachfrage nicht.

US-Präsident Donald Trump machte sich am Freitag nach einem mehrtägigen Staatsbesuch in China wieder auf den Rückweg in die USA. Putin war zuletzt im vergangenen Jahr in Peking gewesen, als mit einer Militärparade der 80. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs gefeiert wurde./ksr/DP/jha