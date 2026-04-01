DAX23.520 -1,2%Est505.858 -1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1800 -1,4%Nas22.903 +0,4%Bitcoin60.671 +0,2%Euro1,1686 +0,1%Öl102,4 +8,6%Gold4.710 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Lufthansa 823212 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 BASF BASF11 NVIDIA 918422 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Allianz 840400 Microsoft 870747 Amazon 906866 BioNTech (ADRs) A2PSR2 DroneShield A2DMAA Deutsche Bank 514000 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Iran-Gespräche gescheitert: DAX fällt -- Trump will Straße von Hormus blockieren -- Entlastung bei Benzinpreisen kommt -- DroneShield, TUI, Telekom, VW, Rüstungsaktien, BioNTech, Lufthansa im Fokus
Top News
Ausblick: Johnson Johnson informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse Ausblick: Johnson Johnson informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Aktien von RENK, HENSOLDT und TKMS bleiben gefragt - Rheinmetall mit JV für Raketensysteme Aktien von RENK, HENSOLDT und TKMS bleiben gefragt - Rheinmetall mit JV für Raketensysteme
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Kreml: Wahl in Ungarn beeinflusst Krieg in der Ukraine nicht

13.04.26 13:04 Uhr

MOSKAU (dpa-AFX) - Die Wahlniederlage des moskaufreundlichen Regierungschefs Viktor Orban in Ungarn hat nach Angaben aus dem Kreml keinen Einfluss auf den weiteren Fortgang des Ukraine-Kriegs. Seiner Ansicht nach habe das keine Auswirkungen auf die Perspektive des Konflikts, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow. "Das sind wohl unterschiedliche Prozesse, daher sehe ich hier keinen Zusammenhang", betonte er. Russland führt seit mehr als vier Jahren Krieg gegen die Ukraine.

Orban hatte in der Vergangenheit mehrfach europäische Hilfen für die Ukraine ausgebremst. Seine nicht mit anderen EU-Partnern abgesprochenen Besuche in Moskau, die er mit Vermittlungsbemühungen im Konflikt begründete, brachten diesbezüglich keine Fortschritte. Stattdessen berichteten Medien zuletzt, dass die ungarische Führung den Kreml heimlich über geplante Maßnahmen der EU informiert und sich als dessen Interessenvertreter in Brüssel angeboten habe. Orbans Wahlniederlage wurde daher von einigen Medien auch als Schlappe für Kremlchef Wladimir Putin bezeichnet.

Peskow betonte das Interesse Moskaus an weiterhin guten Beziehungen zu Budapest. Die Ungarn hätten ihre Wahl getroffen, die Russland akzeptiere, sagte Peskow. "Wir haben die Erklärungen über die Bereitschaft zum Dialog gehört. Zweifellos ist das nützlich für Moskau und Budapest", führte er aus. Es bleibe aber abzuwarten, wie sich die neue Führung unter Wahlsieger Peter Magyar nach der Machtübernahme verhalte./bal/DP/men