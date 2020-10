Kreml will friedliche Lösung des Bergkarabach-Konflikts

Moskau (Reuters) - Die russische Regierung setzt auf eine friedliche Lösung des Konfliktes in Bergkarabach.

Das sei der einzige Weg, sagte ein Kreml-Sprecher am Donnerstag. Der aserbaidschanische Präsident hatte am Dienstag gesagt, sein Land werde die Kontrolle über die Gebirgsenklave mit Gewalt zurückerobern. Armenien hatte auf eine diplomatische Lösung gedrängt. Die Außenminister der Kriegsparteien werden am Freitag zu Gesprächen mit US-Außenminister Mike Pompeo in Washington erwartet.

In Bergkarabach leben überwiegend christliche Armenier, die dortige Führung wird von der armenischen Regierung in Jerewan unterstützt. Völkerrechtlich gehört das Gebiet zum mehrheitlich islamischen Aserbaidschan, von dem es sich jedoch 1991 losgesagt hatte. Am 27. September waren Kämpfe ausgebrochen, die bislang mehr als 800 Todesopfer gefordert haben.