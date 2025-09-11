DAX23.730 +0,1%ESt505.381 +0,2%Top 10 Crypto15,87 +3,2%Dow45.711 +0,4%Nas21.879 +0,4%Bitcoin96.295 +1,0%Euro1,1723 +0,1%Öl67,16 +1,0%Gold3.654 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Oracle 871460 Volkswagen (VW) vz. 766403 Lufthansa 823212 BYD A0M4W9 Commerzbank CBK100 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas fester -- Apple präsentiert bei Keynote neues iPhone -- Meta, Klarna-IPO, Synopsys, Oracle, GameStop, DroneShield, BASF, DEUTZ, Telekom im Fokus
Top News
HelloFresh-Aktie verliert: Negativer Analystenkommentar belastet HelloFresh-Aktie verliert: Negativer Analystenkommentar belastet
EssilorLuxottica-Aktie beflügelt: Barclays vergibt 'Overweight'-Rating EssilorLuxottica-Aktie beflügelt: Barclays vergibt 'Overweight'-Rating
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Jetzt 3-fach-Bonus sichern bei finanzen.net ZERO und dauerhaft Gebühren sparen!

Kreml will Luftraumverletzung in Polen nicht kommentieren

10.09.25 14:05 Uhr

MOSKAU (dpa-AFX) - Der Kreml möchte sich nicht zu den Vorwürfen einer Verletzung des polnischen Luftraums durch russische Drohnen äußern. In diesem Fall sei das Verteidigungsministerium für Kommentare zuständig, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow auf Nachfrage von Journalisten. "Die Führung von EU und Nato werfen Russland täglich Provokationen vor, meist ohne zu versuchen, dafür irgendeine Argumentation vorzulegen", zog er dabei aber grundsätzlich die Glaubwürdigkeit westlicher Vorwürfe in Zweifel.

Wer­bung

Die polnische Führung habe seines Wissens noch keinen Kontakt zu Moskau nach dem Vorfall aufgenommen. Zuvor hatte der Geschäftsträger der russischen Botschaft in Warschau, Andrej Ordasch, die polnischen Vorwürfe als "haltlos" zurückgewiesen. Das russische Verteidigungsministerium hingegen hat sich bislang nicht geäußert.

Polen hat erstmals als Reaktion auf eine schwere Verletzung des Nato-Luftraums russische Drohnen abgeschossen. Nach Angaben aus Warschau sind sie russischen Ursprungs. Russland hat zeitgleich auch den westlichen Teil der mit Polen benachbarten Ukraine mit Drohnen attackiert. Das polnische Innenministerium hat bislang Trümmer von sieben Flugapparaten sichergestellt. Die Überreste werden noch untersucht./bal/DP/stk