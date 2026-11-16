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Kreml: Xi spricht mit Putin - Trump-Treffen in Arbeit

SHENZHEN (dpa-AFX) - Der russische Präsident Wladimir Putin und sein chinesischer Kollege Xi Jinping wollen sich voraussichtlich an diesem Mittwoch auf dem Apec-Gipfel in China treffen. Bei den chinesisch-russischen Gesprächen in Shenzhen sollen unter anderem die Situation auf der koreanischen Halbinsel und der seit Februar 2022 andauernde russische Krieg gegen die Ukraine angesprochen werden, sagte der außenpolitische Berater des Kremls, Juri Uschakow.

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Das bereits angekündigte Dreiertreffen von Xi, Putin und US-Präsident Donald Trump ist nach russischen und US-amerikanischen Angaben nach dem Gipfel der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) für Donnerstag geplant. An der Tagesordnung des Treffens wird Uschakow zufolge noch gearbeitet. Nach Abschluss der Gespräche soll eine gemeinsame Erklärung veröffentlicht werden. Diese werde "in schwerer diplomatischer Arbeit geboren", sagte Uschakow.

Bilaterales Treffen zwischen Putin und Trump in Arbeit

Uschakow kündigte ebenfalls für Donnerstag ein mögliches bilaterales Treffen von Putin mit Trump an. Im veröffentlichten Terminplan des Weißen Hauses war ein derartiges Zusammenkommen noch nicht enthalten. Demnach trifft Trump am Donnerstag nur Xi. Nach Kremlangaben sollen bei dem anvisierten Trump-Putin-Gespräch die jüngsten Verhandlungen für ein Ende des russischen Krieges gegen die Ukraine thematisiert werden.

Der Gipfel der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) findet am Mittwoch und Donnerstag unter chinesischem Vorsitz in Shenzhen in Südchina statt./ast/DP/he

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