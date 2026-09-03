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Kremlchef Putin spricht in Wladiwostok über Wirtschaft

WLADIWOSTOK (dpa-AFX) - Kremlchef Wladimir Putin spricht am Donnerstag im Osten Russlands zur wirtschaftlichen Lage seines Landes im fünften Jahr des Angriffskriegs gegen die Ukraine. Beim Östlichen Wirtschaftsforum in der Hafenstadt Wladiwostok am Pazifischen Ozean wird er zunächst eine Rede halten und dann in einer Podiumsdiskussion auf Fragen antworten. Putin nutzt dieses Forum wie auch das Gegenstück in St. Petersburg im Juni stets, um seine Sicht auf die Lage im Land wie in der Außenpolitik darzustellen.

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Laut Kreml trifft Putin an dem Tag auch den Präsidenten Indonesiens, den mongolischen Regierungschef sowie Delegationen aus mehreren Staaten, darunter China. Die hohen Staatsausgaben für den Krieg wie auch ausländische Sanktionen belasten die russische Wirtschaft. Putin ist aber bislang bereit, dies in Kauf zu nehmen, um seine Ziele in der Ukraine zu erreichen./fko/DP/jha

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