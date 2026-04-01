Kremlgesandter zu Wirtschaftsgesprächen in den USA

MOSKAU (dpa-AFX) - Kurz vor Ablauf einer zeitlich begrenzten Lockerung von US-Sanktionen auf russisches Öl ist der für Wirtschaftsbeziehungen mit dem Ausland zuständige Kremlgesandte Kirill Dmitrijew zu Gesprächen in die USA gereist. "Kirill Dmitrijew leitet eine Gruppe zu wirtschaftlichen Fragen, und er führt die Arbeit im Rahmen dieser Gruppe fort", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Tass zufolge. Dmitrijew führe keine Gespräche über ein Ende des Ukraine-Kriegs, sagte Peskow. Sein Besuch bedeute keine Wiederaufnahme der Verhandlungen.

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Dmitrijews Reise kommt kurz vor dem Auslaufen einer befristeten Lockerung von US-Sanktionen. Die USA hatten wegen des inzwischen seit mehr als vier Jahren andauernden russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine Sanktionen gegen Moskau verhängt. Nachdem die Ölpreise infolge des Iran-Kriegs drastisch gestiegen waren, erlaubte Washington vorübergehend wieder den Verkauf von russischem Öl, das sich bereits auf Schiffen befinde. Diese Ausnahme soll bis zum morgigen Samstag (11. April) gelten.

Trotz Bemühungen der USA um ein Ende des seit mehr als vier Jahren andauernden russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine ist bislang kein Frieden in Sicht. Zuletzt sprachen Moskau und Kiew in den Vereinigten Arabischen Emiraten und in der Schweiz direkt miteinander. Washington saß als Vermittler am Tisch. Der Iran-Krieg verzögerte eine neue Runde.

Am Donnerstagabend verkündete Kremlchef Wladimir Putin eine knapp eineinhalb-tägige Oster-Waffenruhe von Samstagnachmittag bis Sonntagabend. Die Ukraine hatte das zuvor mehrfach vorgeschlagen. Kiew verwies in einer Reaktion darauf und kündigte an, entsprechend zu handeln./ksr/DP/men