Kreon Financial Services stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Werte in diesem Artikel
Kreon Financial Services präsentierte am 26.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Das EPS belief sich auf 2,20 INR gegenüber 1,01 INR je Aktie im Vorjahresquartal.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 168,9 Millionen INR – ein Plus von 66,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Kreon Financial Services 101,6 Millionen INR erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Kreon Financial Services
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Kreon Financial Services
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen