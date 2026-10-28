Kreon Financial Services stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

28.10.26 06:35 Uhr

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 168,9 Millionen INR – ein Plus von 66,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Kreon Financial Services 101,6 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Das EPS belief sich auf 2,20 INR gegenüber 1,01 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Kreon Financial Services präsentierte am 26.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

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Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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