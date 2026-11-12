Jensen Huang wankt, die Aktie zittert: Diese Namen werden für die Nachfolge als NVIDIA-Chef gehandelt

Kress und Buck im Blick

12.11.26 10:42 Uhr

Bei NVIDIA steht mehr als nur die operative Führung auf dem Prüfstand. Die Entwicklungen rund um den KI-Konzern könnten auch für Anleger weitreichende Folgen haben.

• Externe Kandidaten wie Rene Haas oder Jeff Fisher werden diskutiert, doch bislang gibt es keine bestätigten Namen, und ein reibungsloser Übergang ist für die Stabilität des Unternehmens entscheidend.

• Der NVIDIA-CEO Jensen Huang steht unter Druck aufgrund von Affären und einer möglichen Absetzung durch den Verwaltungsrat, was die Aktie belasten könnte.

Finanzchefin und Chefingenieur gelten als interne Favoriten

Zwei Affären bringen NVIDIA-Chef Jensen Huang unter Druck

Auch externe Namen kursieren, bestätigt ist keiner davon

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Der Verwaltungsrat von NVIDIA hat sich laut Reuters mit einer möglichen Absetzung von Konzernchef Jensen Huang befasst. Hintergrund sind Berichte über zwei außereheliche Affären, darunter eine mutmaßliche Beziehung zu einer Führungskraft des Unternehmens. Einen Nachfolger hat Huang bislang nicht benannt. Die Affären bringen damit nicht nur die Führung des KI-Konzerns in Bedrängnis, sondern belasten auch die Aktie. Nach einer zwischenzeitlichen Erholung verliert das Papier im vorbörslichen Handel am Donnerstag fast sechs Prozent. Für Anleger rückt damit zunehmend die Frage in den Mittelpunkt, wer NVIDIA künftig führen könnte.

Affären lösen Untersuchungen aus

Eine Recherche der "New York Times" brachte eine weitere Affäre ans Licht. Unter Berufung auf ehemalige Mitarbeiter berichtete die Zeitung, Huang soll eine Beziehung zur Vizepräsidentin des Gesundheitsbereichs bei NVIDIA unterhalten haben. Das wirft auch Fragen zur Unternehmensführung auf, da persönliche Beziehungen zwischen Führungskräften und Mitarbeitern Interessenkonflikte verursachen können. Der Verhaltenskodex von NVIDIA sieht laut dem Bericht vor, solche Konflikte auch bei persönlichen Beziehungen zu vermeiden.

Bereits seit dem Wochenende beschäftigt sich der Verwaltungsrat mit Huangs Beziehung zur chinesischen Geschäftsfrau Alice Huang. US-Behörden verdächtigen sie nach bisherigen Medienberichten, für chinesische Nachrichtendienste tätig gewesen zu sein. China weist die Spionagevorwürfe zurück. Huang räumte in einer E-Mail an die Mitarbeiter am Sonntag Untreue gegenüber seiner Frau ein und übernahm die volle Verantwortung. Zugleich kündigte der Verwaltungsrat eine unabhängige Untersuchung an. Am Dienstag beauftragten die unabhängigen Mitglieder den früheren kommissarischen US-Staatsanwalt Joon H. Kim und dessen Kanzlei Wachtell, Lipton, Rosen & Katz mit der Prüfung.

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NVIDIA nannte weder einen Zeitplan noch ließ das Unternehmen erkennen, ob die Ergebnisse veröffentlicht werden sollen. Der Verwaltungsrat erklärte, es gebe keinen Grund zu der Annahme, dass nationale Sicherheit oder Unternehmensgeheimnisse kompromittiert wurden. Noch am Sonntag hatte das Gremium Huang ausdrücklich das Vertrauen ausgesprochen. Laut Reuters kann er nach der Satzung mit oder ohne Grund per Mehrheitsbeschluss abberufen werden. Alle elf Direktoren außer ihm gelten als unabhängig. Das "Wall Street Journal" berichtete am Mittwoch, der Verwaltungsrat bereite Huangs Absetzung vor. Bloomberg zufolge arbeitet das Gremium zudem mit einer externen Firma daran, mögliche Nachfolger zu identifizieren. Eine bestätigte Entscheidung über Huangs Zukunft gibt es bislang nicht.

Kress und Buck gelten als interne Favoriten

Für eine interne Nachfolge kommen Reuters zufolge vor allem Finanzchefin Colette Kress und Chefingenieur Ian Buck infrage. Kress, die 2013 zu NVIDIA kam, war zuvor bei Microsoft, Cisco und Texas Instruments tätig. Josh Gilbert von eToro hält sie für die naheliegende Wahl, um den Konzern zunächst zu stabilisieren. Schließlich begleitet sie Huang bei jeder Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen. Nach Angaben von Semafor sprechen sich auch einige Verwaltungsratsmitglieder dafür aus, Kress zur Interimschefin zu ernennen.

Für eine langfristige Nachfolge wird dagegen eher Ian Buck gehandelt. Er kam 2004 zu NVIDIA und war maßgeblich an der Entwicklung der Software CUDA beteiligt. Heute verantwortet er die KI-Hardware- und Softwareprodukte der Sparte für Hyperscale-KI. Shay Boloor von Futurum Equities sieht ihn deshalb als stärksten internen Kandidaten für den Chefposten. Auch Gilbert hält einen Ingenieur für die dauerhafte Besetzung für wahrscheinlich.

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Eine weitere Möglichkeit wäre eine Doppelspitze: Armina Rosenberg von Minotaur Capital kann sich vorstellen, dass Kress die Bereiche Geschäft und Finanzen übernimmt, während Buck für Produkt und Technologie verantwortlich wäre. Damit stünde zunächst die Stabilisierung des Unternehmens im Vordergrund, bevor eine langfristige Führungsstruktur geschaffen würde.

Externe Kandidaten für Huang-Nachfolge ebenfalls möglich

Neben den internen Kandidaten kursieren auch externe Namen. Laut Reuters reichen die Spekulationen von Arm-Chef Rene Haas über den langjährigen NVIDIA-Manager Jeff Fisher bis zu einem der beiden Kinder Huangs. Boloor hält Haas für einen möglichen externen Kandidaten. Jake Dollarhide von Longbow Asset Management geht allerdings davon aus, dass der Verwaltungsrat Huang erst absetzen wird, wenn ein branchenbekannter Ersatz feststeht – zumindest für eine Übergangszeit. Bestätigt ist bislang keiner der Namen.

Wie schwierig die Suche werden könnte, zeigt auch die Einschätzung von Anna Wu von Floodlines Research. Sie bezeichnet Huang laut Reuters als Aushängeschild der Branche, das kaum zu ersetzen sei. Ein Führungswechsel könnte deshalb nicht nur die Unternehmensführung, sondern auch das Vertrauen der Anleger beeinflussen. Eine Trennung ohne überzeugende Nachfolgelösung würde die Unsicherheit möglicherweise verstärken. Ein geordneter Übergang mit einer angesehenen Persönlichkeit und einem geschlossenen Managementteam könnte dagegen helfen, den Verkaufsdruck zu begrenzen.

Auch bei den Analysten überwiegt trotz erster Zurückhaltung weiterhin der Optimismus. Bernstein-Analyst Stacy Rasgon stufte NVIDIA am Mittwoch von Outperform auf Hold herab und setzte das Kursziel auf 200 US-Dollar. Insgesamt empfehlen jedoch weiterhin 31 von 35 Analysten die Aktie laut TipRanks zum Kauf.

Claudia Stephan, Redaktion Finanzen.net

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