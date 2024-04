Kretinsky erwirbt Anteil

thyssenkrupp holt sich für die konjunkturanfällige Stahlsparte einen namhaften Partner ins Boot: Der tschechische Milliardär Daniel Kretinsky wird sich zunächst mit 20 Prozent am Stahlgeschäft beteiligen.

Wie der MDAX-Konzern mitteilte, sprechen die Parteien zudem über den Erwerb weiterer 30 Prozent der Anteile am Stahlgeschäft durch die Holding von Kretinsky (EPCG). "Ziel ist die Bildung eines gleichberechtigten 50/50-Joint-Ventures", so thyssenkrupp. Das Closing der Transaktion sei noch im laufenden Geschäftsjahr geplant.

thyssenkrupp-Aktie stark - Lösung für Stahlgeschäft bahnt sich an

Eine absehbare Lösung für das Stahlgeschäft hat am Freitagmorgen für eine Erholung der Aktien von thyssenkrupp gesorgt. Auf der Handelsplattform XETRA geht es für die Papiere der Essener zeitweise um 7,60 Prozent hoch auf 4,80 Euro, nachdem sie vom Monatshoch zuletzt um 19 Prozent abgerutscht waren. "Es ist kaum zu glauben, aber es scheint, als werde es künftig einen thyssen-Konzern ohne Stahl geben - oder zumindest ohne eine Mehrheit", so Baader-Experte Christian Obst in seiner ersten Reaktion.

Zuvor war bekannt geworden, dass sich der Konzern mit dem tschechischen Milliardär Daniel Kretinsky nach monatelangen Verhandlungen auf einen Einstieg geeinigt hat. Kretinskys Holding EPCG soll nun zunächst 20 Prozent an der Sparte thyssenkrupp Steel Europe übernehmen. Über die Konditionen der Transaktion wurde Stillschweigen vereinbart. Zudem wird über die Übernahme von weiteren 30 Prozent am Stahlgeschäft verhandelt. Ziel sei weiterhin die Bildung eines Gemeinschaftsunternehmens, an dem beide Partner je 50 Prozent halten.

Obst geht von einer positiven Reaktion der Anleger aus. Das Management zeige einmal mehr, dass man auch zu mutigen Schritten bereit sei, um die gesteckten Ziele zu erreichen.

FRANFKURT (Dow Jones / dpa-AFX Broker)