Kretinsky-Holding EPGC wird größter Metro-Aktionär

GRÜNWALD (dpa-AFX) - Der tschechische Milliardär Daniel Kretinsky wird mit seinem Konsortium EPGC der größte Einzelaktionär von Metro (METRO (St)). Die Anteile von EPGC an Metro seien von zuletzt 17,52 Prozent auf jetzt 29,99 Prozent gestiegen, weil die Holding eine Call-Option ausgeübt habe, teilte EPGC am Donnerstagabend in Grünwald mit. Der Metro-Kurs notierte auf der Handelsplattform Tradegate 1,3 Prozent höher im Vergleich zum Schlusskurs im Xetra-Hauptgeschäft./fba/he