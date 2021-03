Kretschmann empfiehlt Koalition mit der Union auch im Bund

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat kurz vor der Landtagswahl in seinem Bundesland für ein Bündnis von Grünen und Union auch im Bund geworben. Auf die Frage, ob er eine solche Koalition, mit der er in Baden-Württemberg regiert, auch für die Bundesebene empfehlen könne, sagte Kretschmann im ZDF-Morgenmagazin "Ja, damit kommen zwei wichtige Parteien aus unterschiedlichen Lagern zusammen, und das ist in schwierigen Zeiten eigentlich nicht schlecht, wenn da nicht ein Lager gegen das andere steht."

Man müsse ja gemeinsam die Mehrheit der Bevölkerung in schwierigen Dingen hinter sich bekommen. "Der Kampf gegen den Klimawandel, das wird kein Zuckerschlecken", betonte Kretschmann. Es komme dabei auf "die richtigen Instrumente zur richtigen Zeit" an. "Der Kampf gegen den Klimawandel, der muss auch wirtschaftlich erfolgreich sein und keine sozialen Verwerfungen erzeugen", betonte der Grünen-Politiker. Nur dann würden andere Regionen in der Welt folgen, "wenn es Prosperität verspricht und nicht Ängste auslöst".

Kritik übte Kretschmann an der jüngsten Diskussion über den Bau von Einfamilienhäusern. "Das sind Debatten, die führen nicht weiter", befand er. "Man kann mit Einfamilienhäusern in einer Kleinstadt nicht die Wohungsprobleme in Mannheim lösen." Es komme darauf an, Ideen zu entwickeln, wie man preiswerten Wohnraum dort erstelle, wo er gebraucht werde, und man müsse "anders bauen", etwa in Holzbauweise. Denn allein die Zementindustrie emittiere 8 Prozent der globalen Treibhausgase.

