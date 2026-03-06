DAX23.591 -0,9%Est505.720 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7700 -1,3%Nas22.388 -1,6%Bitcoin58.608 +1,2%Euro1,1618 ±-0,0%Öl92,69 +9,9%Gold5.171 +1,7%
Kretschmann gibt seine Stimme ab

08.03.26 11:03 Uhr

SIGMARINGEN (dpa-AFX) - Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat seine Stimme für die Landtagswahl abgegeben. Begleitet von seiner Frau Gerlinde und seinem Sohn Johannes kam der 77-Jährige zum Wahllokal in Sigmaringen. Der Grünen-Politiker tritt bei der Wahl nicht mehr an - nach 15 Jahren als Ministerpräsident in Baden-Württemberg. Seit 2016 hat Kretschmann mit der CDU regiert, zuvor fünf Jahre lang mit der SPD.

Um Kretschmanns Nachfolge bewerben sich Cem Özdemir (Grüne) und Manuel Hagel (CDU). In den Umfragen lagen die Grünen monatelang deutlich hinter der CDU. Doch wenige Tage vor der Wahl holten die Grünen in mehreren Umfragen deutlich auf: In einer letzten Umfrage lagen beide Parteien sogar gleichauf bei 28 Prozent. Die Landtagswahl im Südwesten ist der Start in das Superwahljahr 2026./cat/DP/zb