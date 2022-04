Kretschmann macht sich für Brennstoffzellen-Fabrik stark

WEILHEIM AN DER TECK (dpa-AFX) - Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat sich für den Bau einer Brennstoffzellen-Fabrik des Unternehmens Cellcentric in Weilheim an der Teck (Kreis Esslingen) ausgesprochen. Der Grünen-Politiker sagte am Dienstag, Brennstoffzellen seien eine absolute Schlüsseltechnologie für die klimaneutrale Welt von morgen. Der gegenwärtige Wandel habe die Kraft, die Industrielandkarte völlig neu zu schreiben - weltweit und in Deutschland.

Dabei würden Arbeitsplätze verloren gehen und es würden neue Arbeitsplätze entstehen, sagte Kretschmann weiter. Es sei jedoch nicht gesagt, dass diese neuen Arbeitsplätze auch im Südwesten entstünden. "Denn wenn wir keine neuen Unternehmen von außerhalb gewinnen, und wir dann auch noch unseren alteingesessenen Unternehmen nicht den nötigen Raum geben, dann haben wir richtig schlechte Karten." Der Grünen-Politiker warb eindrücklich bei der Bevölkerung in der Kommune für das Projekt.

Die Bevölkerung entscheidet am 24. April bei einem Bürgerentscheid, ob ein entsprechendes neues Gewerbegebiet ausgewiesen werden soll. Projektgegner kritisierten hingegen den großen Flächenverbrauch des Vorhabens.

Cellcentric ist ein Gemeinschaftsunternehmen von Daimler Truck und Volvo. Die Firma will nach eigenen Angaben alternative Antriebe für schwere Lastwagen entwickeln. Die mögliche Fabrik soll auf einem 15 Hektar großen Gelände in dem neuen Gewerbegebiet entstehen./ols/DP/men