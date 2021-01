Kretschmer: Ein Hausstand darf nur noch eine weitere Person treffen

BERLIN (Dow Jones)--Bund und Länder haben sich auf eine weitere Verlängerung des Lockdowns und härtere Kontaktbeschränkungen geeinigt. Künftig seien nur noch Treffen zwischen einem Hausstand und einer weiteren Person möglich, sagte Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) am Rande des Bund-Länder-Gipfels. Dies sei "die herzliche Bitte und auch die Aufforderung an die Menschen in diesem Land."

Die aktuellen Maßnahmen sollten bis 31. Januar verlängert werden, erklärte er. Zuvor hatten dies auch die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) und Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) bestätigt. Auch Schulen und Kitas sollten "weitgehend geschlossen" werden, so Kretschmer. Dazu sollen alle Eltern für zehn Tage ein zusätzliches Kinderkrankengeld erhalten, als finanzielle Entschädigung. "Das ist glaube ich richtig", so der sächsische Landeschef.

Sachsen will zugleich auf die Winterferien im Februar zunächst verzichten und an Ostern eine Woche nachholen. "Das ist das Ergebnis der Konferenz."

