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Kretschmer: Keine Regierung mit den Linken

DRESDEN/MAGDEBURG (dpa-AFX) - Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer hält eine Regierungsbildung mit den Linken nach der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt für ausgeschlossen. "Es ist völlig klar: Eine Regierung mit den Linken kann es nicht geben. Da sind die inhaltlichen Unterschiede so groß, so gewaltig. Das schließt sich aus", sagte der CDU-Politiker im ZDF-Morgenmagazin.

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In Sachsen-Anhalt wird am Sonntag ein neuer Landtag gewählt. In den jüngsten Umfragen führt die AfD klar vor der CDU. Generell deuten die Umfragewerte auch der kleineren Parteien darauf hin, dass die Regierungsbildung in dem Bundesland kompliziert werden könnte. Kretschmer führt in Sachsen selbst eine Minderheitsregierung. Seine Koalition bildet bei Entscheidungen im Parlament teils Mehrheiten mit Hilfe der Linken. Auch in Thüringen fehlt der regierungstragenden Koalition von Ministerpräsident Mario Voigt (CDU) eine eigene Mehrheit im Landtag./htz/DP/stk

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